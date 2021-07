Um voo da Gol com embarque para Brasília foi cancelado na tarde desta segunda-feira (5), no Aeroporto Internacional de Rio Branco. O motivo apontado pela empresa foi uma pane no avião.

Os passageiros foram orientados a voltarem para casa e aguardarem a remarcação da viagem. Os que não residem no Estado foram levados para um hotel.

A companhia aérea não soube explicar o motivo da pane.