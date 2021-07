Bandidos tentam sequestrar empresário no AC, pedem resgate de 1,5 milhão e um acaba preso

Um tiroteio entre criminosos e a Polícia Militar na noite desta quinta-feira, 1, no bairro da Cobal, em Cruzeiro do Sul, terminou com u​m preso, dois foragidos e apreensão de três armas.

Segundo o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Evandro Bezerra, a ocorrência ainda está em andamento, mas ele cita que caso se tratou de uma tentativa de roubo a uma casa, frustrada pela chegada das guarnições.

nformações extraoficiais dão conta de uma tentativa de sequestro ao empresário Abraão Cândido, tio do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, e da primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli. Ele é empresário do ramo de combustíveis, navegação e imóveis.

Uma testemunha afirma que os homens pediram resgate de R$ 1,5 milhão em espécie para libertar Abraão e a esposa dele, Fátima. Como o contador desconfiou no pedido do valor à noite, acionou a polícia, que chegando ao local, trocou tiros com a PM.

O comandante Evandro Bezerra, não confirmou a tentativa de sequestro. Ele disse que as guarnições agiram rápido e frustraram a ação dos criminosos. “Os criminosos estavam armados e atiraram. Nós revidamos a injusta agressão. Foi preso um bandido , aprendemos três armas e dois fugiram. As equipes estão fazendo varreduras no local”.