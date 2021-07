Bebê nasce com “três cabeças e má formação no corpo” e pai tenta enterrá-lo vivo

Pai do bebê que nasceu com três cabeças tentou enterrá-lo vivo por medo de não ter como pagar contas médicas.

Em um caso raro de encefalocele, deficiência no tubo neural que causa má-formação em crianças, um bebê do estado de Uttar Pradesh, na Índia , nasceu com três cabeças e má formação no corpo.

“Essa é uma condição rara e o corpo dela não vai se desenvolver bem por causa disso. Vamos fazer uma ressonância magnética e depois uma cirurgia para separar as cabeças”, afirmou em entrevista ao canal de TV indiano NewsLion o médico Rajesh Thakur.

Segundo o canal de TV, o pai da criança ficou com medo de não ter condições de pagar o tratamento e tentou enterrar a menina viva, mas ela foi resgatada por policiais.

A cirurgia foi realizada no hospital Sapthagiri, no estado de Bangalore, e a criança foi posteriormente adotada por um tio.

Os riscos de que ela tenha sequelas de desenvolvimento e deficiências mentais, porém, é alto.