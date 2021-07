Concurso Banco do Brasil 2021: Folha Dirigida faz super live nesta sexta

Se você tem interesse em atuar no serviço público certamente já sabe do concurso Banco do Brasil 2021. A instituição abriu 4.480 vagas de escriturário em todo o país e vem liderando o noticiário de concursos nas últimas semanas.

Mas você é um daqueles candidatos que ainda têm dúvidas se vai mesmo fazer o concurso Banco do Brasil? Ou já se inscreveu, mas quer ter mais informações sobre essa seleção?

Os dois vão falar sobre:

O que faz o escriturário?

Salários e benefícios

Como é a prova

Previsão de convocações

E muito mais!

Concurso Banco do Brasil inscreve até 28 de julho

Quem tem interesse no concurso do Banco do Brasil não deve perder tempo! As inscrições serão realizadas até o dia 28 de julho, no site da Fundação Cesgranrio , banca organizadora. A taxa cobrada é de R$38.

O edital, que é um dos queridinhos no mundo dos concursos, trouxe 4 mil oportunidades para o agente comercial (escriturário tradicional) e mais 480 para agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI).

Os candidatos devem ter o nível médio e nos dois casos a remuneração é de R$4.508,40.

O Banco do Brasil é conhecido por oferecer diversos benefícios, sendo:

participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

planos de saúde e odontológico;

previdência privada com participação do banco;

auxílio-creche/babá; e

auxílio ao filho com deficiência.

Provas do concurso Banco do Brasil serão em setembro

As avaliações do concurso BB estão marcadas para o dia 26 de setembro, com cinco horas de duração.

Serão cobradas 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos. No entanto, as disciplinas podem variar de acordo com a área escolhida (agente comercial ou de tecnologia).

Para quem está em dúvida em qual área se inscrever, saiba que as diferenças estão nas atividades que os funcionários desempenharão.

O agente comercial atuará como um escriturário tradicional nas agências, realizando o atendimento ao cliente e orientando sobre produtos e serviços ​​​​​​.

Já o agente de tecnologia terá as atribuições do profissional de Tecnologia da Informação.