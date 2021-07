Concurso PF área Administrativa tem proposta de edital para setembro

Será se é verdade que o concurso PF da área Administrativa pode ter o edital divulgado ainda este ano e as provas também? Sim! E a Folha Dirigida te explica tudo isso nessa matéria.

Isso porque o pedido enviado pela Polícia Federal ao Ministério da Economia também conta com um cronograma prévio. Ele é proposto pela corporação como sugestão, partindo do princípio que o aval será dado até/em 1º de julho de 2021.

A partir dessa data, o cronograma traz a previsão de assinatura do contrato com a banca, publicação do edital, aplicação das provas e até mesmo nomeação.

Cronograma do concurso PF 2021 área Administrativa

Entenda o porquê de provas ainda este ano

Você pode ter visto que o cronograma prévio do concurso PF 2021 da área Administrativa traz a estimativa de prova em 23 de janeiro de 2022, certo? E você não está errado, é isso mesmo.

Mas, há uma ressalva nessa parte, mencionada logo abaixo, na legenda, com base no Decreto nº9.739/2019.

Ele permite que os órgãos federais peçam, ao Ministério da Economia, uma redução do prazo entre edital e provas de quatro para dois meses.

Isso aconteceu nos concursos da PF e da PRF, da área Policial, que estão em andamento. Isso, porém, precisa ser aprovado pela pasta.

Planeje-se para o concurso PF área Administrativa!

Concurso PF área Administrativa: veja relação das vagas

Na última semana, a Folha Dirigida trouxe a distribuição das 557 vagas solicitadas pela Polícia Federal no concurso PF da área Administrativa. O grande destaque continua sendo o cargo de agente administrativo.

A carreira tem exigência de nível médio e conta com remuneração de R$4.710,76, inicialmente.

Além disso, também há vagas de nível superior em várias áreas. Para estes, os ganhos são de R$5.559,67 (exceção é o médico, com R$7.692,55).

Confira a distribuição completa das vagas por cargo:

Cargo Nível Quantitativo Administrador Superior 23 Arquivista Superior 8 Assistente Social Superior 10 Bibliotecário Superior 1 Contador Superior 9 Economista Superior 3 Enfermeiro Superior 3 Engenheiro Superior 1 Estatístico Superior 4 Farmacêutico Superior 1 Médico Superior 68 Nutricionista Superior 1 Psicólogo Superior 5 Técnico em Assuntos Educacionais Superior 13 Técnico em Comunicação Social Superior 3 Subtotal Nível Superior 153 Agente Administrativo Médio 404 Subtotal Nível Médio 404 Total 557

O despacho do pedido, disponível para consulta no Sistema Eletrônico de Informações, traz as informações e justificativas para o novo pedido com 557 vagas na área de apoio da Polícia Federal.

“Trata de solicitação de autorização para realização de concurso público para o provimento de 153 (cento e cinquenta e três) cargos de nível superior e 404 (quatrocentos e quatro) cargos de nível médio do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal – PECPF, conforme quadro a seguir, como medida de fortalecimento da capacidade institucional da Polícia Federal, pelas razões expostas nos autos.”

Vale lembrar que a renovação do pedido de concurso PF da área administrativa foi confirmada pela reportagem da Folha Dirigida no último dia 11 de maio.

A informação foi confirmada pela própria Divisão de Comunicação Social da PF. A corporação informou sobre a escolha por renovar a solicitação com o objetivo de atualizar a demanda com mais vagas de acordo com os cargos vagos que surgiram no decorrer dos últimos meses.

Concurso da PF da área Administrativa pode nomear a partir de 2022

(Foto: Divulgação/PF)

O que faz o agente administrativo da PF?

O agente administrativo da Polícia Federal não trabalha na investigação policial. As áreas de atuação são, por exemplo, Recursos Humanos, patrimônio, financeiro, licitações e contratos, entre outras áreas.

São diversos os locais onde o esse servidor poderá atuar, alguns exemplos são em delegacias de migração, fazendo a emissão de passaporte ou atuando junto aos Peritos.

A Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos também possui servidores administrativos, apoiando o processo de concessão de porte de arma.

A carga de trabalho é de 40 horas semanais e o regime de contratação é o estatutário, que assegura a estabilidade.

Último concurso de agente administrativo PF

Quando aconteceu o último concurso PF da área de apoio, você lembra? A seleção anterior é de 2013, ou seja, praticamente, a PF está há oito anos sem novo edital para estes cargos.

Além disso, esse concurso perdeu a validade em junho de 2018. Em 2013, a corporação ofereceu 566 vagas para cargos de níveis médio e superior da área administrativa.

Como já não está em validade, o órgão não pode mais aproveitar o cadastro de reserva e só pode contratar a partir de um novo concurso.

A banca da última seleção foi o Cebraspe (antigo Cespe/UnB). Eram 534 vagas somente para agente administrativo, em diversos estados, além do Distrito Federal.

Mas, também houve oferta de vagas para graduados (assim como há no novo pedido), com 32 vagas. Mas, nesse caso, todas para o DF.

Para o nível superior, as oportunidades foram para as funções de engenheiro, assistente social, contador, administrador, psicólogo e arquivista.

Todos os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva. Mas, os de de nível superior ainda passaram por prova discursiva. Esta seleção reuniu um número expressivo de concorrentes, sendo 324.497 inscritos.

Para o cargo de agente administrativo foram cobradas as seguintes disciplinas:

Conhecimentos Básicos (50 questões): Português, Noções de Informática, Raciocínio Lógico, Atualidades, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Constitucional.

Conhecimentos Específicos (70 questões): Noções de Administração Pública, Noções de Administração Financeira e Orçamentária, Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações, Noções de Arquivologia, Noções de Administração de Recursos Materiais, Legislação Aplicada á Polícia Federal.

Os candidatos não passaram por prova discursiva e nem teste físico.