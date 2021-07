Cursos gratuitos de Tecnologia estão com inscrições abertas

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) abriu inscrições para cinco mil vagas em cursos gratuitos na área de tecnologia. Os cursos oferecidos são na modalidade a distância, e visam capacitar profissionais tanto em soft skills, como em hard skills. Interessados podem se inscrever até 5 de setembro no site do projeto .

As disciplinas são voltadas para atividades técnicas como desenvolvimento, concepção, publicação, evolução de produtos, sistemas e manutenção. Mesmo a iniciativa tendo como objetivo preparar os profissionais para o mercado de trabalho na área de Tecnologia da Informação (TI), também serão ofertados cursos nas áreas de empreendedorismo, atendimento ao cliente, negócios e marketing.

De acordo com o Sebrae, as oportunidades são para empresas que desenvolvem software e qualquer tipo de empresa que precise de profissionais no setor de sistemas e computação. Além disso, também inclui os profissionais de suporte técnico de sistemas, suporte a sistemas críticos, desenvolvimento de software e outras especialidades.