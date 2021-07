Do Mestre do Sabor para o Acre: Diogo Sabião participa de inauguração do restaurante da mãe no AC

Para quem gosta da culinária mediterrânea preparada com delicadeza e maestria por Nádia Jarude, trago boas novas. O casal Luciano Farias e Nádia Jarude acaba de inaugurar o Mrs. Jarude, na Galeria Ville Center, na entrada da Uninorte. O restaurante traz um modelo mais casual e tem ambiente decorado pela proprietária, ou seja, bom gosto e criatividade. Na ocasião, a família Jarude homenageou as matriarcas Felícia e Soraya, de descendência sírio libanesa, que deixaram como legado seus saberes culinários que trouxeram do Oriente.

***O que vale provar por lá? Comida de encher os olhos, cheirosa e saborosa, que reúne alimentos frescos, como azeite de oliva extra virgem, legumes, cereais, frutas, verduras ervas, frutos do mar, não é por acaso que é considerada uma das mais saudáveis do mundo. Aos cliques pelas lentes de Marcio Garcia (@marciogarciadoacre)!

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, entregou nesta quinta-feira, 29, um total de 100 cobertores para serem doados à população vulnerável de Rio Branco, através da campanha “Doe agasalho, solidariedade aquece”, do gabinete da primeira-dama do Estado do Acre, Ana Paula Cameli.

*** A primeira-dama assinou e termo de recebimento dos cobertores e disse à PGJ que as doações recebidas através da campanha estão sendo destinadas a pessoas em situação de rua, Lar dos Vicentinos, Centro POP, Educandário Santa Margarida e Instituto Socioeducativo (ISE). Também esteve presente na reunião, a secretária de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres, Ana Paula Lima. (Fonte/ MPAC).

23 anos da Rosasfarma com promoção

Neste mês de julho farmácia de manipulação Rosasfarma está comemorando 23 anos e para celebrar a data está com excelentes promoções. Todos os manipulados estão com 23% de desconto, até o dia 31 de julho. E no dia 3 de agosto serão sorteados 23 vouchers no valor de R$ 200,00, para os clientes que fizerem compras acima de R$100,00.

O Grupo “Moças do Samba” está de volta desta vez com o projeto “Mulheres Sambistas” que ocorrerá nos dias 5 de agosto, às 19 horas, no Teatro Maués, com a palestra “A trajetória da Mulher no Cenário do Samba”. E no dia 7 de agosto, ás 19horas, no Cine Teatro Recreio (anexo), Roda de Samba “Samba das Moças”, com grandes clássicos e sambas atuais em homenagem a intérpretes e compositoras de samba.

** Para a roda de samba será disponibilizado 40 entradas através de lista por ordem de inscrição. Para pôr seu nome, basta enviar mensagem para o Whats (68) 999507389. Não haverá venda de bebidas alcoólicas no dia da roda mas, será permitida a entrada com bebida, ou seja, levem sua cervejinha. Realização: Grupo Moças do Samba. Produção:* AcreAtiva Produções. Financiamento:* Edital de Arte da Prefeitura de Rio Branco através do Fundo Municipal de Cultura – Fundação Garibaldi Brasil.

Point do Pato

O restaurante Point do Pato – voltado para quem queira desfrutar do melhor menu da gastronomia regional acreana – comandado pela empresária Socorro Moreira Jorge está funcionando a todo vapor , além de receber pedidos em formato delivery. O serviço é das 18h30 às 23h, pelos telefones (68) 99246-6692 e 99938-3414.

Miss Universo Brasil

A promoter Meyre Manaus, coordenadora estadual do Miss Universo Acre 2021, lançou a edição 2021 do concurso. Podem participar mulheres acreanas, solteiras, sem filhos, nascidas entre 8 de novembro de 1993 e 6 de novembro de 2003. Inscrições até o dia 5 de agosto, pelo site do Miss Universo Brasil 2021.

Não é pouca coisa: de tão importante que é, o rock’n’roll conta até com um dia para chamar de seu no calendário desde meados dos anos 1990, quando o 13 de julho passou a ser comemorado como o Dia Mundial do Rock.

***E para comemorar essa data tão especial de um ritmo que une gerações, os empresário Lucas Costas (foto) e o sócio Rodrigo Pires, proprietários da Donn Barbearia – que nasceu com DNA voltado para o Rock -, além de ter realizado promoções durante o mês de julho armaram uma programação especial com o melhor do rock´n´roll: “Rock na Veia”, que acontece hoje (30), a partir das 18 horas, na Donn, com muito chopp gelado e Choripan com o mestre assador Rubão. A Donn é “Rock na Veia”!

Encerrando as atividades da *Quinzena Internacional das Mulheres Negras da América Latina e do Caribe*, o IMA/MAMA, juntamente com o Levante Feminista contra o Feminicídio e em parceria com a Associação de Mulheres Negras do Acre, realizam o *Fala,mana!* especial com a *Live das Pretas*, nesta sexta-feira (30), às 18h30 (Acre) e 20h30 (BSB). link para a live no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MMCIorAp1_0. Link para o evento no Facebook: https://www.facebook.com/100274611557720/posts/361259642125881/.

Nesta sexta-feira (30), às 18h e 19h e sábado(31), às 18h, no Teatro Hélio Melo, Alómójù apresenta “Oríkì”, um espetáculo de narração de histórias que tem como objetivo desmistificar a visão negativa que a sociedade tem com a religião de matriz africana, defendendo a importância da literatura afro-brasileira sobre o seu valor enquanto patrimônio cultural e religioso do Brasil. As vagas são limitadas. Reserva pelo número (68) 98405-7367. Projeto aprovado pela Lei emergencial Aldir Blanc, através da Fundação Garibaldi Brasil.

Os Guardiões da Floresta são guias, Entes e Forças divinas que se mesclam à Força Criadora que é a Natureza. Suas intenções e efeitos sobre nós não se justificam pelos conceitos de Bem e Mal, suas aparições acabam sendo importantes para mostrar algo a mais para todas as pessoas que se encontram com algum deles.

***O Workshop “Guardiões da Floresta e seus Mistérios” apresentará um estudo sobre a narrativa dos guardiões da floresta, abordando o conceito de mito e sua importância para a construção de um imaginário popular, associado às figuras do Mapinguari, Iara, Curupira, Saci, Matinta Pereira, Mula sem cabeça e da M’boi Tatá.

***Além da palestra, o evento contará com apresentação ilustrada dos aspectos de cada um dos Guardiões, momento para discussão e troca de impressões com os participantes, e ainda com uma performance artística que trará narrativas contadas por seringueiros e seringueiras acreanos. Quando: Neste sábado (31). Horário: 14h às 18h. Local: Usina de Arte João Donato. Contato/dúvidas: [email protected].

Momentos especiais são aqueles que ficam na memória e merecem ser incentivados cada vez mais, especialmente no cenário atual, quando muitos laços puderam se intensificar, seja pela presença diária que aproximou pais e filhos, ou pela ausência de um abraço por carinho e proteção.

***Neste Dia dos Pais, *o Boticário* convida pais e filhos a contarem e relembrarem histórias marcantes e a criarem novos momentos juntos, por meio dos seus *11 kits presenteáveis* com mensagens inspiradoras, traduzidas em selos nas embalagens, para que juntos, possam se arriscar, se desafiar, se descobrir e se aventurar.

Mães que são pais

A ocasião é perfeita para retribuir o carinho de todos os tipos de pai: o avô, o tio, o padrinho, o sogro e a mãe que faz papel duplo, com maestria e transbordando amor. Por isso, nesse Dia dos Pais, pela primeira vez, *o Boticário* desenvolveu um kit exclusivo na versão feminina, para mães que atuaram também nesse papel: o *trio de miniaturas da linha Floratta*.

*** Além das embalagens com design moderno e convidativo, um grande diferencial dos kits para a data são os acessórios que complementam os produtos, como carteira, necessaire, organizadores e bags, que prometem surpreender ainda mais.

Dia dos pais mais sustentável

As datas comemorativas no Boticário também contam com muito propósito e cuidado com a natureza. Todos os kits tiveram o uso de papel 100% reciclado e mais de 300 mil garrafas PET retiradas do meio-ambiente para compor os berços das embalagens.

*** Na compra de kits de *Dia dos Pais*, o consumidor colabora com o Instituto Grupo Boticário a apoiar o projeto Jovens em Transformação, que atende quase cinco mil jovens de 16 a 29 anos, do Rio de Janeiro e São Paulo, com cursos de capacitação em diferentes áreas, como saúde, beleza e tecnologia. Saiba mais em boticario.com.br/compreedoe.