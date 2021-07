Douglas Souza, do vôlei, é colocado contra a parede por Boninho para o BBB22: “O convite está feito”

A princípio, a emissora fez questão de exaltar sobre o bom humor e carisma do jogador, que o fez explodir em número de seguidores. Entretanto, o que ninguém esperava, é que Boninho, diretor do Big Brother Brasil, fosse surgir na reportagem para fazer um convite ao atleta.

Em resumo, o marido de Ana Furtado fez questão de lhe convidar para o grupo Camarote do reality show mais famoso do país, garantindo sua vaga para o ano que vem, caso tenha interesse. Isso porque, nas redes sociais, muitos lhe compararam com Juliette Freire, atual vencedora, devido ao sucesso repentino e disparada em números.

“O Galvão [Bueno] fez aquela provocação na abertura e eu fui lá olhar as redes do Douglas. O cara é muito bom, bom de vôlei, joga muito, manda bem, e ainda tem humor, passeia nas passarelas. Então, Douglas, se você gostou da ideia de vir para o Big Brother, o convite está feito”, disse Boninho.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!