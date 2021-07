Dupla é baleada em troca de tiros com a polícia após assalto em drogaria

Um homem e um adolescente, de 24 e 17 anos, foram baleados na tarde deste domingo (11) em uma troca de tiros com a polícia. O caso ocorreu após a dupla assaltar uma drogaria na zona centro-sul de Manaus. Ambos foram socorridos.

O caso ocorreu na Avenida Darcy Vargas por volta das 15h45. A Polícia Militar foi acionada por uma funcionaria do estabelecimento, que informou sobre o assalto com homens armados no local.

Os assaltantes tentaram fugir em uma motocicleta roubada, mas uma equipe da PM chegou e tentou abordá-los. A dupla seguiu pelo canteiro central e não parou o veículo para os policiais. Houve troca de tiros.

Ambos foram baleados na região da perna. Eles receberam atendimento médico e foram levados ao Hospital 28 de Agosto para receber atendimento. O adulto foi preso e deve responder por roubo e porte ilegal de arma de fogo. O adolescente também foi apreendido.

Ao todo, a polícia conseguiu recuperar três celulares, R$ 300 em espécie, cosméticos, brinquedos e a motocicleta roubada.