Em parceria com Unama, Matheus Ceará volta ao Acre com espetáculo “Vocês Pedem Eu Conto”

Depois de uma calorosa passagem pelo Acre, um dos melhores humoristas do Brasil já tem data marcada para encontrar com os acreanos novamente. O inesquecível “Ceará” que transforma situações comuns em comédia, resgata seu personagem a caráter, abordando temas regionais, observações e comentários do cotidiano, sempre com um ponto de vista particular.

E quem está apoiando a vinda do humorista, que é sucesso em todo o país, é a Unama. A faculdade, que possui unidade em Rio Branco e diversas cidades do norte brasileiro, comemorou nas redes sociais o evento e o apoio à cultura local – além de anunciar que as vendas iniciam-se em breve, na unidade que fica localizada no Via Verde Shopping.

“Vocês Pedem Eu Conto” absorve o público e o contagia para dentro do show, onde o humorista abre para a plateia a possibilidade de pedir temas de suas piadas preferidas, criando uma grande interação com a plateia – marca registrada do humorista.

No Acre, o espetáculo deve acontecer dia 14 de agosto, um sábado, no Villa Rio Food Park. O eventos segue todos os protocolos e recomendações de segurança da OMS. O uso de máscaras é obrigatório.

Se você quiser saber mais informações e desejar comprar ingressos para prestigiar, a Unama fica dentro do Via Verde Shopping – Estr. da Floresta, 2320 – Floresta Sul, Rio Branco – AC. Para mais informações, siga: https://www.instagram.com/unama.riobranco/

Sobre o humorista

Nascido em Fortaleza-CE, Matheus Martone veio, aos oito anos, para o interior de São Paulo, onde ganhou o codinome que não mais se desvinculou do nome de origem: Ceará! Desde então, ainda muito menino, já passou a ganhar fãs por suas impagáveis imitações, de amigos e professores.

Em 2010, já conhecido como Matheus Ceará, venceu o quadro do ‘Domingão do Faustão – Quem Chega Lá’, e há quase dez anos é um dos mais queridos personagens de ‘A Praça É Nossa’, do SBT, comprovadamente sendo o responsável por alguns dos mais altos picos de audiência do programa.

O primeiro grande show a excursionar pelo país foi “Socano a Bucha” (2015), sempre com sessões esgotadas. Em 2016, criou o “Inédito Para Quem Nunca Viu”, outro sucesso retumbante, com o qual fez também realizou turnês pelo país, cujo nome deu origem ao seu primeiro livro homônimo, lançado em 2017. O show também entrou na programação da Netflix e permaneceu por alguns anos na plataforma de streaming.

O show seguinte “A Inocência Está Perdida”, Matheus Ceará rodou novamente o país, que seria então, o seu último caracterizado para em seguida, lançar em 2018, “De Cara Limpa e Boca Suja” longe da indumentária nordestina.