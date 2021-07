Em Sena, mais de 16 mil pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 

Dados extraídos do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira apontam que até a presente data 16.600 moradores já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

A campanha continua sendo realizada e agora atinge pessoas com 18 anos de idade em diante, sem comorbidades. “As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município. É muito importante que a população compareça para receber o imunizante”, destacou Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização.

Em Sena Madureira, o número de casos confirmados da Covid-19 vem diminuindo de maneira significativa bem como o total de internações no Hospital de campanha.