“Eu vibro com cada dose aplicada”, disse Roberto Duarte no Arraial da Vacinação

O deputado estadual Roberto Duarte acompanhou de perto o trabalho realizado pelos profissionais da Secretaria Municipal da Saúde (Semsa), hoje, durante o Arraial da Vacinação, no Gnásio do SESI.

“Eu vibro com cada dose aplicada. Estou muito feliz em poder estar aqui vendo, de perto, a felicidade das pessoas por poderem se vacinar. Sabemos que esse dia era muito esperado por esta faixa etária. Reconheço e parabenizo a união de esforços para o avanço da campanha de vacinação”, destacou Roberto Duarte.

O parlamentar é conhecido pelos amigos e familiares por cozinhar bem e, por isso, hoje decidiu preparar um lanche especial para os mais de 200 profissionais da área da saúde que estão presentes no Arraial da Vacinação.

“Foi a maneira que encontrei para agradecer o comprometimento e dedicação da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que estão à frente nesta luta contra o coronavírus. Estão todos de parabéns”, elogiou Duarte.

Presente no Arraial de Vacinação, o Secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, falou sobre o sucesso da ação. “Já vacinamos mais de 2,5 mil pessoas e queremos bater todas as nossas metas até às 22h. Agradeço a presença do deputado Roberto Duarte aqui e por, gentilemente, ter doado esse lanche para os profissionais. Ele é bom na tribuna da ALEAC e na cozinha”, brincou o secretário.