Fagner Calegário celebra 1ª Assembleia Popular com os Trabalhadores Terceirizados do Estado do Acre

Instituições do segmento de terceirização em conjunto com o deputado estadual Fagner Calegário promovem a 1º Assembleia Popular com os Trabalhadores Terceirizados do Estado do Acre. O evento é uma ação das instituições SL-CONSETAC, Seac-Ac, SESSPAC e Sindesp/AC em conjunto com o deputado estadual Fagner Calegário para garantir os direitos e a qualidade de trabalho para os trabalhadores terceirizados. Calegário vem ao longo do mandato trabalhando em prol dos trabalhadores terceirizados do Estado do Acre e defendendo suas causas, e permanece empenhado em promover melhorias para a classe, e por isso, foi escolhido para ser o porta-voz das instituições nesse evento.

Durante a semana, o deputado estadual Fagner Calegário entregou pessoalmente cerca de dez convites para as mais importantes instituições do estado, para o evento que visa discutir sobre as dificuldade enfrentadas pelos trabalhadores terceirizados do Estado do Acre. Entre as instituições convidadas estão o Ministério Público do Estado do Acre, Tribunal Regional do Trabalho da 14º região, Prefeitura de Rio Branco, Associação dos Municípios do Acre, Câmera Municipal de Rio Branco, entre outros.

A 1º Assembleia Popular com os Trabalhadores Terceirizados do Estado do Acre, que visa discutir as dificuldades enfrentadas pela classe terceirizada do Estado do Acre, ouvir as reivindicações e necessidades laborais desta classe trabalhadora e debater possíveis melhorias, acontece neste sábado, 31, às 8h, no auditório da Secretaria de Educação (SEE).

Fotos: