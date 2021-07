Fim do sonho: PSG desiste de Messi e dupla com Neymar não se repetirá

Jogador mais desejado da janela de transferências na Europa, Lionel Messi aparentemente tem um interessado a menos em sua contratação. Pelo menos é o que afirma uma publicação do jornal francês “Le Parisien”, que detalhou os motivos que levaram o Paris Saint-Germain a desistir de reeditar a dupla entre o craque argentino e Neymar.

Sem contrato desde o dia 30 de junho, Messi está descansando com a família depois de conquistar o título da Copa América com a Seleção Argentina e deve decidir nos próximos dias o seu futuro. De acordo com o jornal, o PSG teria entendido que a prioridade do jogador é reestabelecer a relação com o Barcelona, além de considerar a transação como de alto risco.

Após a saída de Josep Maria Bartomeu da presidência da equipe catalã, Messi está fazendo as pazes com a diretoria do Barça. Sob o comando de Joan Laporta, algumas mudanças dentro do clube já estariam reaproximando o craque do time.

