Fotos: após treta, Harry e William inauguram estátua da princesa Diana

Os fotógrafos flagraram os irmãos, lado a lado, na solenidade de lançamento da estátua. É a primeira vez que os dois ficam cara a cara desde o funeral do avô paterno, o príncipe Philip, em abril.

Na cerimônia fúnebre do marido da rainha Elizabeth II, Harry e William só trocaram algumas palavras breves, conforme apurou o historiador real Robert Lacey. A imprensa divulgou que os filhos de Diana concordaram em deixar as diferenças de lado em memória à mãe.

Segundo a imprensa britânica, os irmãos prestaram uma homenagem em conjunto à mãe. Após revelarem a estátua de Lady Di, disseram:

“Todos os dias, gostaríamos que ela ainda estivesse conosco, e nossa esperança é que esta estátua seja vista para sempre como um símbolo de sua vida e seu legado. Hoje, no que seria o 60º aniversário de nossa mãe, lembramo-nos de seu amor, determinação e caráter, qualidades que a tornaram uma força para o bem em todo o mundo, mudando inúmeras vidas para melhor”.

“Obrigado a Ian Rank-Broadley, Pip Morrison e suas equipes por seu excelente trabalho, aos amigos e doadores que ajudaram a fazer isso acontecer e a todos aqueles ao redor do mundo que mantêm viva a memória de nossa mãe”, completaram William e Harry, filhos de Lady Di, conhecida como a “princesa do povo”. Os irmãos puxaram juntos a capa que escondia a escultura. A estátua traz Diana abraçada a uma menina e dois meninos. Ela atuava filantropicamente em prol de oferecer uma infância digna às crianças.

Na galeria, confira cliques da cerimônia de lançamento da estátua da princesa Diana:

Antes de a estátua ser revelada, o especialista em assuntos da dinastia Windsor Omid Scobie disse que os irmãos iriam mostrar “profissionalismo e nada mais” no evento dedicado à mãe. Em entrevista à BBC Breakfast, o escritor frisou:

“Acho que veremos dois irmãos extremamente profissionais em um momento que não tem nada a ver com eles”. O expert completou o raciocínio com: “O mundo vai vê-los colocar tudo de lado para o dia comovente”.

O comentarista real acrescentou: “Talvez, para nós que estamos assistindo, estejamos curiosos para ver como eles estarão ao seu lado, mas acho que veremos apenas profissionalismo e nada mais”.

Além de Omid Scobie, jornalistas lotaram a entrada do Palácio de Kensington, onde ocorreu a cerimônia de inauguração da estátua dedicada à Diana. Admiradores fixaram homenagens no portão da residência onde Lady Di morava, como fotografias, flores, balões e cartazes. Ela era chamada de “princesa do povo”.