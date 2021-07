Friale diz que julho será o mês com menos chuvas e mais frio no AC: ‘Poderosa friagem’

O pesquisador Davi Friale publicou nesta quinta-feira (1) em seu site a previsão do tempo para todo o mês de julho no Acre.

De acordo com o mago, esse será o mês com menos chuva e mais frio.

“O mês de julho, no Acre, é caracterizado pela baixa umidade do ar, com dias ensolarados e noites, em geral, frias, como consequência de fortes incursão de massas de ar polar”, comentou.

“É o mês que, em geral, tem registros das mais baixas temperaturas do ano, com mínimas médias de 16,5ºC, em Rio Branco, 17,6ºC, em Cruzeiro do Sul, e 18,8ºC, em Tarauacá”, continuou.

A média esperada de chuvas para o mês chega a 48,7mm no vale do Rio Acre, 48,7mm em Tarauacá, e 59,1mm em Cruzeiro do Sul.

“Deverá ser muito seco e com temperaturas abaixo da média, tendo em vista a penetração de intensa onda de frio polar que começou nos últimos dias do mês anterior”, salientou.

Friale acredita que as noites vão continuar frias, pelo menos nos 6 primeiros dias do mês. “O tempo seco e ensolarado vai predominar na primeira quinzena, sem novas ondas de frio”, disse.

Mais uma poderosa onda de frio poderá chegar ao estado na segunda quinzena de julho.