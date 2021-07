A moça é ex-namorada do campeão mundial de surf, Italo Ferreira. O casal terminou o relacionamento em abril deste ano. O surfista chegou a dedicar o título a ela e, de presente pelo companheirismo em todas as etapas do campeonato, a presenteou com um carro.

A atriz já foi uma das protagonistas do seriado Juacas, do Disney Channel, e já gravou alguns singles. Um deles foi até dedicado ao ex e batizado como Você.