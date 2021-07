Gil do Vigor rouba a cena na Globo e exalta seu bordão nos Jogos Olímpicos: “Estou me sentindo regozijado”

Além do mais, Gil do Vigor brincou com o apresentador da Globo sobre o uso de seus bordões e demonstrou felicidade em saber a importância do momento.

“Eu to chocado, amei, achei perfeito. Quando vem o Brasil sil sil, eu acho maravilhoso. Estou muito feliz em poder, de alguma forma, estar juntinho aí das Olimpíadas, que eu amo, sou apaixonado pelo esporte. O esporte faz parte do nosso Brasil, está no nosso sangue, então estou me sentindo regozijado”, disse ele.