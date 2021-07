Governo do Acre divulga lista de contemplados com kit manicure e carrinhos de pipoca e cachorro quente

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (SEET) lançou em abril um edital de chamamento público referente a cessão de carrinho de cachorro quente, carrinho de pipoca e kit manicure. Na edição desta sexta-feira do Diário Oficial, foi divulgada a lista com os nomes dos contemplados com os kits.

Neste edital, apenas os municípios de Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia, Assis Brasil, Porto Acre, Acrelândia e Plácido de Castro serão contemplados. Além disso, na publicação há a data de entrega e horário, bem como o local que os selecionados devem comparecer.

Cada um dos kits é constituído pelos seguintes itens: Kit Manicure: 02 Acetonas 500 ml; 01 pct Algodão hidrófilo em bolas, 100% algodão, 100 g; 01 Alicate; 01 Base; 02 Esmaltes cintilante café; 02 Esmaltes cintilante lilás; 02 Esmaltes rosa; 02 Esmaltes cintilante preto; 02 Esmaltes cintilante vermelho; 01 Palito para cutículas de Madeira, 12 cm; 01 Espatúla em aço inox com 02 pontas; 01 Tesourinha para corte de unha em aço inox, 45x92x40mm; 1 Lixa de unha 2 fases – dupla face, descartável, tam. aprox. 17.8x2x0.2 cm, Madeira; 1 Lixas de pé – lixa simples em E V A, Largura 6,1cm x 19,3cm de comprimento; 1 Bacia de pé – capacidade 5 litros, dimensões 350x107mm; Plástico; 1 Toalha de rosto em tecido felpudo, 100% algodão, dimensões 45x68cm; 1 Pedra pomes – tamanho 10cm x 5cm x 20mm; 1 Cumbuca – Bacia plástica para manicure (cumbuca); capacidade 750 ml; dimensões 195×60 mm; 1 Maleta – plástico com divisória 20x14x34cm; 1 par de Separador de dedos.

Carrinho de Pipoca: Carrinho de Pipoca Completo com as especificações técnicas e acessórios: – Em chapa de inox; – Rodas fixas tipo bicicleta; – Armário interno; – Fogareiro de alta pressão; – Panela profissional para pipoca; – Mangueira e registro padrão bombeiros e normas da ABNT; – Vitrine com vidros de 6 mm; – Repartições para pipoca; – Lampião; – Gaveta; – Toldo em tubo de alumínio. O carrinho possui as seguintes dimensões mínimas: – Comprimento: 1,70m; – Largura: 0,70; – Balcão com altura de 0,90m.

Carrinho de Cachorro Quente: Carrinho de Cachorro Quente e Bebidas Compacto Completo com as especificações técnicas: Dimensões: Largura (frente): 85 cm (MAIOR) Profundidade; (lateral): 50 cm; Adesivado Na Frente (85cm); Com os seguintes acessórios inclusos: 1 Fogareiro interno 2 bocas; 3 Cumbucas/ Panela; 3 Molheiras; 1 Guarda Sol para Proteger e Decorar; 1 Caixa de Isopor 28 Litros (Separada do Carrinho); 1 Porta Guardanapos; 3 Bisnagas Para Molhos; 1 Pegador de Salsicha em Aço Inox.

Para mais informações, acesse o edital com a lista dos contemplados:

EDITAL EMPREENDEDORISMO