Haitiano cai de ponte em Assis Brasil e Bombeiros registram resgate: ‘Não sinto minhas pernas’

Na manhã do dia 24, sábado, os Bombeiros Militares que ministravam instrução de Noções de Salvamento Aquático para o ICMBIO em Assis Brasil, foram abordados por moradores locais que informaram que um homem de nascionalidade haitiana havia caído da ponte Brasil-Peru.

Os militares já estavam no último dia de instrução para os colaboradores ICMBIO, até que no meio da instrução de salvamento aquático, souberam através da população que um homem caiu da ponte, prontamente eles pararam a instrução e foram atrás da vítima, com um apoio do catraieiro local, que ajudou a equipe dos bombeiros no deslocamento e busca da vítima.

Depois de uma busca a equipe encontrou a vítima agonizando e alegando não sentir os membros inferiores.

Após fazer a leitura da ocorrência a equipe confeccionou uma maca com cordas e galhos de árvores, e conduziram a vítima consciente até o porto , onde, uma viatura do SAMU estava aguardando no local para conduzir a vítima até o hospital mais próximo.

O interessante dessa situação é que durante as instruções para os colaboradores do ICMBIO, os militares instruíram como fazer macas improvisadas, e em sequência tiveram uma situação real na qual utilizaram os conhecimentos que foram repassados.