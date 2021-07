Jovem vai com marido para festa e é estuprada pelo amigo dele

O estupro aconteceu na madrugada deste sábado (31) em uma festa de confraternização no bairro Rio Madeira, em Porto Velho (RO). Um homem de 44 anos foi preso acusado de estuprar a esposa do amigo. de trabalho.

As informações da ocorrência dão conta de que havia no local uma festa de funcionários de uma empresa. A vítima de 22 anos foi com o marido e após um certo tempo pediu para ir deitar em um dos quartos enquanto o esposo continuava bebendo com os amigos.

A jovem disse que ao acordar, o acusado estava por cima dela dizendo: “Calma amor, sou eu amor”, fazendo a vítima acreditar que se tratava do marido.

A vítima então sofreu o estupro, mas durante o ato percebeu que não era o marido dela e saiu correndo pedindo socorro desesperada.

O acusado ficou trancado no quarto até a chegada da Polícia Militar e foi preso em flagrante. Aos policiais, ele só disse que não lembrava de nada do que havia ocorrido.