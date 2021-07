Mãe de Gladson sobre apoio de Bocalom a Petecão: “Sejam felizes”

Revelada em primeira mão pelo ContilNet, a notícia de que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, vai apoiar o senador Sérgio Petecão para o governo chegou aos ouvidos de Linda Cameli, mãe do governador Gladson Cameli.

O prefeito da capital disse que vai apoiar o senador do PSD por gratidão. “Eu seria muito ingrato se não apoiasse o Petecão, porque foi o senador que me deu suporte para a campanha”, disse Bocalom à coluna Pimenta no Reino.

“Pra mim não é novidade. Sejam felizes”, comentou a mãe do governador no Instagram, em resposta ao site Notícias da Hora que repercutiu a informação.

Para o Senado, o prefeito apoia Mailza Gomes, companheira de partido. “Foi a senadora Mailza que segurou minha candidatura dentro do Progressistas”, disse.