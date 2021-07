Máscaras doadas por fãs de Juliette ao AC serão destinadas a 5 entidades; veja quais

Em tempos de pandemia, toda ajuda é bem-vinda. Foi a partir desta força de vontade em colaborar que os fãs da campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, resolveram se unir para doar mil máscaras PFF2 para serem distribuídas em entidades e coletivos sociais do estado.

Antes do lote mandado ao Acre, os fãs já haviam unido forças para arrecadar 4 mil máscaras que foram enviadas aos estados da Bahia, Amazonas, Pernambuco e Paraíba, distribuídos em mil para cada, e mais 500 para uma ONG no Rio de Janeiro.

De acordo com uma das fãs e organizadoras da ação nacional, Scarllet Victória Andrade, de Itaberaba (BA), a ideia surgiu a partir de um evento virtual do fandom, chamada “Oscarctos”. “Pensamos: ‘como podemos premiar as pessoas?’ Daí surgiu a ideia de, em vez de premiar, fazermos a arrecadação de dinheiro para doar PFF2 para instituições”.

Ela complementa dizendo que as doações só foram possíveis graças à mobilização e aderência dos cactos à campanha. “Divulgamos através de mutirões e do space (chat de conversa por voz do Twitter) com o movimento ‘Qual Máscara?’, que foi um parceiro com a gente, nos guiando para quais instituições doar, e o fornecedor da máscara”, fala.

CACTOS PELA VIDA

Os “cactos”, como são conhecidos os fãs da ex-bbb, receberam a indicação de entrar em contato com o advogado Gabriel Santos através das redes sociais para que ele ficasse responsável em receber os kits e distribuir, de forma igualitária, a Organizações Não-Governamentais (ONGs) locais que estivessem precisando delas.

Agora, o fã-clube se mobiliza para doar mantimentos para as pessoas se refugiarem do frio que assola algumas regiões do país. “Juntos com o ‘Cactos pela Vida’, estamos fazendo a campanha do agasalho, para doar agasalhos para o Rio e São Paulo”, enfatiza.

Além do Sindicato das Domésticas, as instituições beneficiadas no Acre, segundo Gabriel, serão: Sindicato dos Enfermeiros do Acre, União Solidária, Associação Olhar Diferente e Grupo Social pela Vida. Estes dois últimos já receberam os kits e postaram nas redes sociais agradecendo aos fãs da paraibana. “As máscaras serão entregues para as famílias atendidas pelo projeto”, disse o projeto Olhar Diferente.

A ação solidária foi notada pela paraibana, que elogiou a atitude através do Twitter. “Eu tenho muito orgulho de vocês”, disse.