Fã-clube de Juliete Freire envia máscaras ao Acre: “Muito orgulho”, diz ex-BBB

O fã-clube da paraibana Juliete Freie, a ganhadora do BBB-21, que se identifica como “Cactos”, anunciou o envio de 1000 máscaras PFF2 para o Acre a fim de ajudar no combate à infecção pelo coronavirus. O anuncio foi feito Twitter.

De acordo com o fã-clube, pelo menos 200 unidades estão destinada ao Sindicato das Trabalhadores Domésticas do Acre. “Se você faz parte de algum sindicato, ONG ou instituição que também tenha interesse, entra em contato comigo!”, escreveu Gabriel Santos, líder da RAPS, que se apresenta como uma rede de ação apartidária que tem o objetivo de disseminar o compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável na política institucional.

Juliette Freire comentou o assunto nas redes. “Eu tenho muito orgulho de vocês”, escreveu ela. A publicação teve mais de 14 mil curtidas e diversos comentários elogiando a atitude.