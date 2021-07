Mulher é presa após agredir policial militar com tapa

Na noite deste sábado (3), uma mulher de 50 anos foi presa por policiais militares após agredir um policial. O caso aconteceu em frente uma residência nas imediações da Rua Alexandre Guimarães com Rua Miguel Chakian, Bairro Nova Porto Velho.

A guarnição da Polícia Militar foi Informada sobre uma mulher que estava quebrando vidraças da residência de alguns familiares, com quem havia se desentendido. Os policiais conversaram com a mulher e tentaram acalmá-la, mas a suspeita foi em direção aos militares e agrediu um deles com tapa.

A mulher ofendeu os policiais com palavras de baixo calão e recebeu voz de prisão por desacato, sendo encaminhada para a central de polícia.