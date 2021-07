O Brasil venceu a Alemanha na estreia do futebol masculino nos Jogos de Tóquio. Autor do quarto gol, o meia Paulinho, ex-Vasco, tem o Candomblé como religião e recebeu uma homenagem do narrador Gustavo Villani, do SporTV.

“É pra Exu aplaudir”, narrou Villani após o golaço marcado pelo meia ex-Vasco, que encerrou a vitória do Brasil sobre os alemães. A narração logo virou viralizou nas redes sociais.

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!