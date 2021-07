Pabllo Vittar regrava música sem dar créditos e cantora surta

Pabllo Vittar lançou o álbum Batidão Tropical, sucesso em todas as plataformas digitais e também nas rádios. O novo projeto da drag queen traz músicas inéditas e regravações de diversos grupos regionais. Os fãs da Banda Batidão e Companhia do Calypso podem conferir uma nova roupagem nas músicas, hits que já fizeram bastante sucesso com a versão original agora na voz de Pabllo.

Quem não gostou da regravação foi a famosa Manu Batidão, da Banda Batidão. A ex-vocalista deu uma entrevista ao PodDalhe Cast no YouTube e revelou que a música “Apaixonada” é de sua autoria e Pabllo Vittar regravou sem dar os créditos.

Manu Batidão reclamou que além da música regravado, Pabllo Vittar também fez a mesma vinheta. Durante o bate-papo, a cantora de tecno melody afrontou a drag pedindo para que entrasse em contato: “A Pablo regravou a música, e não foi só a música, fez a minha vinheta também, copiou a nossa vinheta. Faz o seguinte? Dá uma ligada para mim, manda um direct. Os fãs estão perguntando por que você não compartilhou. Eu quero que ela me ligue”.

