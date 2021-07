Prefeitura avança calendário de vacina em Rio Branco; veja público desta terça e local

A Prefeitura Municipal de Rio Branco anunciou no início da noite desta segunda-feira (5), o avanço no calendário de vacinação contra a Covid-19 na Capital.

Pessoas com 29 anos ou mais, sem comorbidades, poderão ser imunizadas a partir desta terça-feira (6) em 12 pontos entre 8h e 16h. A segunda dose estará disponível apenas do imunizante Astrazeneca/Fiocruz para quem tomou a primeira dose há 45 dias ou mais.

Mulheres grávidas e no pós parto poderão se vacinar na Urap Ary Rodrigues, no bairro Seis de Agosto, que abrirá exclusivamente para este público.

Para receber a vacina, é necessário comparecer a uma das unidades relacionadas abaixo com um documento com foto ou cartão do SUS.