Primeira-dama entrega equipamentos para o Hospital Dermatológico em CZS

A primeira-dama do Acre, Ana Paula Cameli, visitou na quinta-feira, 22, as instalações do Hospital de Dermatologia Sanitária de Cruzeiro do Sul e entregou novos equipamentos à entidade, que atende pacientes estáveis nas áreas de dermatologia, fisioterapia, cardiologia e ortopedia.

Popularmente conhecida como Hospital Dermatológico, a unidade recebe as demandas encaminhadas pelo Hospital do Juruá e os cidadãos em geral, sendo também retaguarda da UPA.

A instituição recebeu dois focos infravermelhos, três eletroestimuladores e dois ultrassons, que juntos somam mais de 70% da funcionalidade do ambulatório de fisioterapia, além de halteres, cama elástica, bolas, caneleiras e exercitador de mãos e dedos, recursos que auxiliarão os pacientes durante as sessões. Os insumos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar e entregues pelo governo do Estado.

“A funcionalidade deste hospital é importantíssima para a região do Juruá e proximidades. Tenho certeza de que esses equipamentos farão total diferença no atendimento dos pacientes”, destacou a primeira-dama.

A gerente-geral da unidade, Helen Siqueira, afirmou: “Os novos aparelhos serão utilizados da melhor forma em nossos pacientes, que há tempos esperavam”.