Secretaria de Indústria apresenta plano estratégico bianual para empresários do setor

A Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict) apresentou na última sexta-feira, 9, o plano de trabalho estratégico bianual para sua equipe e representantes das Federação da Indústria do Acre (Fieac), Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Federação do Comércio (Fecomércio), e empresários locais.

Como missão, a Seict objetiva a promoção de um ambiente atrativo para o desenvolvimento e fortalecimento de negócios sustentáveis, gerando oportunidades de trabalho e renda, por meio do fomento à indústria, comércio, ciência e da inovação tecnológica.

“Contratamos uma consultoria através do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) para que a Seict fizesse seu planejamento estratégico bianual 2021-2022 com as ações voltadas para as indústrias, para o desenvolvimento e geração de emprego.”, explica o titular da Seict, Anderson Lima.

A Seict é reconhecida como articuladora e parceira estratégica na promoção e incentivo ao crescimento industrial e comercial, propiciando incremento na geração de trabalho e renda.

Objetivos

“Estamos apresentando o nosso planejamento levando para os presidentes das federações o planejamento para que possam corroborar com mais algumas ideias, para que consigamos executar essas ações em tempo hábil. São ações factíveis de governo com o aval do nosso governador que buscar trazer o desenvolvimento para o estado do Acre”, enfatiza o gestor.

Atrair investimentos e mercados de serviços ambientais, gerando aumento nos índices socioeconômicos do acre; promover, fomentar e modernizar as atividades comerciais no acre; promover, fomentar e modernizar as atividades industriais no acre; promover a desestatização e privatização das atividades industriais do governo do acre; promover a modernização dos processos e ferramentas de gestão da tecnologia de informação e fomentar serviços e negócios digitais em todo território acreano; modernização, divulgação e excelência da gestão de processos; e capacitar, treinar e desenvolver recursos humanos para apoiar às atividades industriais e comerciais no acre.