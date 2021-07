Sikêra Jr. prestes a ser demitido após escândalo, posta indireta e choca com ameaça: “Me aguardem”

Sikêra Jr. surpreendeu com ameaças nas redes sociais. Isso porque, o apresentador tem enfrentado dificuldades e está na corda bamba na RedeTV!.

No último domingo, 18 de julho, o apresentador surpreendeu ao fazer uma ameaça nas redes sociais. Então, em publicação, ele deixou um recado e acabou deixando os fãs surpresos.

“Meu silêncio diz muita coisa, porque normalmente eu sou do tipo de pessoa comunicativa, que briga, que chora, que brinca, faz palhaçada, pede desculpas e faz de tudo para as coisas se resolverem. Mas se eu chegar no ponto de me calar e ficar distante, meu limite foi atingido”, dizia a imagem compartilhada pelo jornalista.

