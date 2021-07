Tati Quebra Barraco desabafa sobre morte do filho com tiro no peito e faz revelação aos prantos

Tati Quebra Barraco caiu no choro ao lembrar a morte de seu filho, Yuri, em 2016. Durante participação no programa Jojo Nove e Meia, comandado por Jojo Todynho no Multishow, a cantora abriu o jogo sobre a partida do filho e não segurou as lágrimas.

Isso porque, Tati Quebra Barraco lembrou que foi massacrada nas redes sociais após a morte do filho, que morreu com um tiro no peito após operação da polícia na Cidade de Deus, comunidade localizada no Rio de Janeiro.

“Já fui muito massacrada mesmo, você não tem noção. É um assunto que eu vou tocar que eu nem gosto, mas você sabe que eu perdi meu filho e aí me colocaram na cruz”, relatou a funkeira.

Então, Jojo Todynho consolou a amiga e disse que ela foi uma excelente mãe. “É surreal a dor de perder uma mãe, imagino a mãe que gerou perder seu filho. O Yuri foi embora, mas ele está vivo dentro de você. Ele sabe a mãe que você foi para ele, todo mundo sabe a mulher que você é, até porque você tem seus 23 anos de carreira”, disse.

