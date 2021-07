Unama anuncia Super Vestibular com inscrições 100% gratuitas com provas online

A Faculdade da Amazônia (Unama) está com inscrições abertas para um super vestibular. É a sua chance de cursar Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Gestão Comercial, Logística, Odontologia, Psicologia e Segurança no Trabalho em uma instituição que une qualidade e custo benefício.

As provas serão realizadas nos dias 23 e 24 de junho e a faculdade já iniciou uma mega campanha de divulgação nas mídias sociais. Tudo será 100% online: desde o processo de inscrição até a realização das provas.

O melhor de tudo são as ofertas especiais: para os aprovados no Mega Vestibular, a primeira e segunda mensalidade são a partir de R$ 99,00 – além de desconto de até 60%. “Aqui na Unama você conta com todo apoio que precisa. Transforme a sua formação”, convida a instituição.

Instituição do Ser Educacional, um dos maiores grupos de educação superior do Brasil, a Unama Rio Branco possui localização privilegiada, além de todo o conforto e comodidade de estar dentro do único shopping da cidade, o Via Verde Shopping.

Unama Rio Branco possui localização privilegiada, além de todo o conforto e comodidade de estar dentro do único shopping da cidade, o Via Verde Shopping. A Faculdade oferece, ainda, programa de intercâmbio e um Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreira que tem parceria com diversas empresas para estágios e empregos para facilitar o ingresso dos nossos alunos no mercado de trabalho.

Para outras informações e agendamento de vestibular, acesse o site https://vestibular.unama.br ou entre em contato pelos números (68) 99939-6411, (68) 99997-2533, (68) 99958-9559, (68) 98110-2243.