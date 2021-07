Unidade em Rio Branco decide vacinar no escuro por conta da falta de energia e devolve doses da Pfizer

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) comunicou ao ContilNet na manhã desta segunda-feira (5) que a Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) Eduardo Assmar, em Rio Branco, localizada no Bairro 15, vai iniciar a vacinação contra covid-19 mesmo com o problema no fornecimento de energia.

ENTENDA: Urap suspende vacinação contra covid-19 após queda de energia e doses da Pfizer podem estragar

A unidade teve que devolver as doses da Pfizer à Vigilância Epidemiológica, já que as vacinas precisam de uma refrigeração específica. Apenas as vacinas Astrazeneca e Cornavac estão sendo aplicadas.

A energia está sendo repassada apenas por uma fase – o que compromete o esquema de vacinação no local. A Energisa ainda não solucionou o problema técnico no bairro.

“Mesmo no escuro, vamos continuar vacinando, mas tivemos que devolver as doses da Pfizer para a Vigilância”, disse a diretora da unidade, Clícia Moreno.

Nota da Energisa

A Energisa Acre informa que a interrupção do fornecimento de energia, nesta segunda-feira (05/07), no bairro Quinze em Rio Branco das 08h13 às 10h55, foi causado pelo contato de um pássaro de grande porte com os cabos da rede de distribuição, provocando curto-circuito e atuação de equipamentos de proteção. Foram deslocadas equipes de manutenção e o reparo foi realizado no menor tempo possível. A empresa pede desculpas pelos transtornos causados aos seus clientes