Um gravíssimo acidente envolvendo um ônibus interestadual e uma carreta tanque resultou em ao menos três mortes nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (13) na BR-364, região do município de Itapuã do Oeste, distante 110 quilômetros de Porto Velho (RO). As informações são de que após a colisão ônibus pegou fogo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada junto com o rabecão do Instituto Médico Legal (IML) e Perícia Criminal de Porto Velho. Breve matéria completa.