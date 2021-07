Vazou! Mazinho quer Bruno & Marrone na ExpoSena; saiba todas as possíveis atrações

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.



A coluna recebeu a informação de que grandes artistas nacionais podem ser escolhidos pelo prefeito Mazinho Serafim e equipe para o pacote de shows da ExpoSena 2021.

Entres os nomes, o prefeito teria uma escolha pessoal: a dupla sertaneja Bruno & Marrone. Além da dupla, a banda Conde do Forró, os cantores sertanejos Thiago Jhonatan e Tierry, também são possíveis atrações da maior festa agropecuária do município de Sena Madureira.

Para levar a dupla Bruno & Marrone até a ExpoSena, a equipe de Serafim – ou a empresa terceirizada do show – teria que desembolsar, em média, R$ 380 mil mais passagens áreas e translado.

Este colunista conversou com Mazinho recentemente e o prefeito não descartou a possibilidade de realizar o evento. Serafim também não deu ‘nomes’ do que gostaria de ter entre as atrações nacionais.

Confira as possíveis atrações da ExpoSena 2021:

BRUNO E MARRONE

CONDE DO FORRÓ

THIAGO JHONATHAN

TIERRY