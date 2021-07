Vídeo: princípio de incêndio atinge supermercado do Centro de Cruzeiro do Sul

O principio de incêndio ocorreu no início da tarde desta quinta-feira,30, no Super Econômico, supermercado situado no centro de Cruzeiro do Sul.

No local está ocorrendo uma reforma e ampliacao de uma lanchonete. Segundo informações preliminares, uma solda pode ter atingido uma espécie de manhã utilizada na cobertura do prédio, vindo a causar um foco de incêndio.

Funcionários foram conduzidos para o lado de fora do estabelecimento, até que a situação fosse contornada.

Um caminhão do Corpo de Bombeiros e um outro carro pipa foram utilizados para controlar a fumaça e as chamas.