A fila andou! Duda Reis volta a se encontrar com Gui Araujo às escondidas

Duda Reis mal terminou o namoro com o empresário Bruno Rudge e já fez a fila andar. A atriz voltou a se encontrar com Gui Araujo às escondidas.

Fontes da coluna disseram que ela tem visitado a casa do ex-apresentador da MTV com bastante frequência. Eles dois viveram um breve affair no início deste ano.

Em abril, eles chegaram a viajar juntos para Fernando de Noronha. Assim que retornaram da “lua de mel”, Gui fez alguns posts nas redes sociais, sem citar o nome de Duda, dizendo que estava com saudades de sua “vermelhinha”.

O caso entre eles desandou, e logo depois Duda já assumiu o namoro com Bruno Rudge. E como ela voltou a ficar solteira, o primeiro a saber foi Gui Araujo, que não perdeu tempo e voltou a se encontrar com a ex de Nego do Borel.

O romance, no entanto, já tem data pra acabar. Na sexta-feira (3/9), Gui entrará no pré-confinamento de A Fazenda 13 e ficará desconectado do mundo externo. E se ele se der bem na competição, ficará sem ver Duda até o final de dezembro.