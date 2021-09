Whindersson Nunes acordou com o coração apertado e cheio de saudades nesta terça-feira (31/8). No Twitter, o humorista resolveu confessar que está sentindo falta do pequeno João Miguel, seu primeiro filho, fruto do relacionamento que teve com a influenciadora digital Maria Lina, mas que morreu dois dias após o parto, em maio deste ano.

“Acordei com tanta saudade do João Miguel. Queria ter conhecido aquele cara. Ele ia ser um cara legal, mas vai passar”, declarou. “Evito conversar sobre isso com alguém porque sei que vão falar algo que vou ficar chateado, e fico mesmo. ‘Talvez Deus estivesse preparando algo’. Não amigo, não acredito que Deus faça um game com o filho dos outros não, fique na sua”, finalizou.