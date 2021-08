Anitta ganha vibradores de última geração e posta fotos dos presentes nas redes sociais

Morando nos Estados Unidos, a cantora recebeu uma caixa com três modelos de vibradores da marca Womanizer

Morando nos Estados Unidos, Anitta recebeu uma caixa com três modelos de vibradores da marca britânica Womanizer, empresa fabricante do primeiro vibrador “sugador de clitóris” – um sucesso mundial – e que recentemente fez uma collab com Lily Allen.

Chegando em sua nova casa , a cantora brasileira encontrou o presente e mostrou para seus mais de 55,3 milhões seguidores.

“Eu não sei quem me mandou isso. Cheguei em casa e tinha essa caixa com essas coisa e OMG… isso é novo, nunca tinha visto esse modelo antes. Essa é a melhor coisa que alguém pode me mandar. Adeus. Amei. Muito obrigada”, disse em inglês nos vídeos compartilhados em seus Stories.

Os três vibradores são bastante tecnológicos e um investimento, afinal seus valores ultrapassam os 4 dígitos em reais.

Leia mais em Vogue, clicando AQUI.