Atriz russa Alexandra Djavi, de 24 anos, é encontrada morta em casa

Aos 24 anos, Alexandra Djavi, modelo russa e atriz conhecida por atuar em Kanchana 3, foi encontrada morta dentro do próprio apartamento, na Índia. Segundo informações do jornal The Sun, as circunstâncias da morte não foram reveladas, mas a polícia indiana aguarda permissão do Consulado Russo para realização da autópsia.

A investigação já foi iniciada. Ao jornal Time of India, um funcionário do prédio revelou que o ex-namorado da atriz chegou em casa e encontrou a porta principal trancada e nenhuma resposta de Alexandra. Foi informado ainda que a artista sofria com depressão, situação que se agravou após término do relacionamento.

Apesar de não estar na casa no momento da morte, o ex-namorado de Alexandra será interrogado. Em 2019 a modelo prestou queixa de assédio sexual contra um fotógrafo da região, que na ocasião, foi preso. A polícia apontou que ele também será investigado.

Apesar de não dar muitos detalhes, Vikram Varma, representante Russo, afirmou que recebeu informações de que Alexandra estava sendo perseguida: “Fui informado que a mulher foi perseguida e chantageada por uma pessoa em Chennai”.