Beyoncé revela que cultiva maconha em fazenda exclusiva e define relação com a erva

Beyoncé é um nome emblemático e ao mesmo tempo uma figura influente nos mais variados tipos de ambientes.

Numa entrevista reveladora sobre a vida pessoal e a rotina puxada nos palcos, a diva pop contou que tem uma fazenda exclusiva para cultivar maconha e explicou as suas razões.

Numa conversa com a revista Harper’s Bazaar, a cantora afirmou que a erva ganhou presença na sua vida depois que descobriu os benefícios dela contra o cansaço e inflamações:

“Durante a quarentena, passei dos excessos para a criação de rituais positivos inspirados nas gerações anteriores e colocando minha própria interpretação nas coisas. Descobri o CBD [canabidiol] em minha última turnê e experimentei seus benefícios para dores e inflamações. Isso ajudou nas minhas noites e na agitação que vem por não conseguir dormir”.

Beyoncé também se mostrou feliz por poder usufruir desses pontos positivos e ainda introduziu as medidas naturais para os filhos, só que agora citando o mel como exemplo:

“Encontrei propriedades curativas no mel que beneficiam a mim e a meus filhos. E agora estou construindo uma fazenda de maconha e mel. Eu até tenho colmeias no meu telhado! E estou tão feliz que meus filhos terão o exemplo desses rituais de mim”.

A artista lembrou de uma história da sua filha de 9 anos, que pôde sentir os resultados positivos desse novo método de vida da intérprete de incontáveis hits como If I Were a Boy:

“Um dos meus momentos mais gratificantes como mãe foi quando um dia encontrei Blue na banheira com os olhos fechados, usando misturas que criei e reservando um tempo para ela se descomprimir e ficar em paz. Tenho tanto a compartilhar… e há mais por vir”.

Vale citar que Beyoncé completa sua quarta década de vida no dia 4 de setembro e a musa está bastante animada com a nova fase, esperando viver experiências ainda melhores:

“Meu desejo é que meus 40 anos sejam divertidos e cheios de liberdade. Quero ter a mesma liberdade que sinto no palco. Quero explorar aspectos de mim mesma que não tive tempo de descobrir e desfrutar da companhia do meu marido e meus filhos. Quero viajar sem trabalhar. Quero que a próxima década seja sobre celebração, alegria e dar e receber amor. Quero dar todo o amor que tenho às pessoas que me amam de volta”.