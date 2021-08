Casa nova? Sikêra Jr. é flagrado no SBT após brigas com a RedeTV!

O apresentador Sikêra Jr., famoso pelas suas declarações polêmicas no programa “Alerta

Em seu mais recente discurso repleto de ódio contra a comunidade LGBTQIA+, o apresentador chegou a chamar os gays de “raça desgraçada”, além de dizer que os homossexuais querem “acabar com a família tradicional brasileira”. A declaração foi feita durante apresentação de seu programa “Alerta Nacional”, transmitido pela RedeTV!.

As falas preconceituosas renderam ao apresentador e sua emissora uma série de repreensões e processos milionários. Além das mais de 17 denúncias diferentes contra Sikêra que foram registradas no Ministério Público Federal, diversas empresas desvincularam seus nomes à imagem do apresentador e o telejornal perdeu vários patrocinadores.

Apesar de toda a polêmica, Sikêra Jr. deve ganhar um novo programa na RedeTV!. Mesmo diante da repercussão negativa e da proporção que o caso tomou, a emissora preferiu ignorar a situação e resolveu dar continuidade no programa como se nada tivesse acontecido. E se não bastasse isso, a emissora de Amilcare e Marcelo de Carvalho decidiu presentear o apresentador.

Segundo informações do portal TV Pop, a RedeTV! pretende criar um novo programa para Sikêra em parceria com a TV A Crítica. A emissora deseja colocar o apresentador para comandar uma atração de auditório que irá ao ar aos domingos. O projeto já está em andamento, mas ainda não há informações mais detalhadas sobre os quadros, por exemplo.

Nas redes sociais, o apresentador convidou os seguidores a darem sugestões para o novo programa. “Vai ser um programa com plateia, muita coisa boa. Só que quem vai decidir, quem vai dizer assim… ‘olha, vocês poderiam botar uma luz, uma piscina no meio do palco’”, disse. “As sugestões tem que ser dadas por vocês, então, participem dessa reunião. Esse programa vai ser montado com a sua dica. Você é quem vai dizer, você é quem vai nos ajudar“.

O EM OFF entrou em contato com a assessoria de imprensa do SBT que afirmou que o apresentador da emissora concorrente foi gravar apenas uma participação no Programa Raul Gil. A assessoria negou qualquer negociação com Sikêra. “Ele participará do Programa Raul Gil e não está negociando com o SBT“, disse.