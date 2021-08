Chico Mendes Vive: Documentário dirigido por cineasta acreana com atriz Lucélia Santos ganha exibição especial

“Chico Mendes Vive!” é o nome do documentário dirigido pela cineasta acreana Maria Maia, neste sábado (21), às 21h30 na TVT, que fala sobre o ativista político e ambientalista brasileiro Chico Mendes, em um mergulho na história da Amazônia. O filme compõe a Mostra Maria Maia que está sendo exibida no canal do Cine TVT, no YouTube.

O longa tem narração, na maior parte do tempo, pelo próprio Chico Mendes. O documentário, com duração de 1 hora e 16 minutos, narra a saga dos seringueiros do nordeste para a Amazônia, além de mostrar o nascimento da Aliança dos Povos da Floresta e a criação das primeiras Reservas Extrativistas e a trama armada para o assassinato de Chico Mendes, com as repercussões nacionais e internacionais.

Algumas personalidades como Gomercindo Rodrigues e Lucélia Santos aparecem no filme com depoimentos. O documentário tem direção de Maria Maia, produção de Cristina Monteiro e Valéria Fonseca e foi realizado pela TV Senado. A TVT faz a reprise no domingo (22), às 14h.