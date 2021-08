Com ajuda de bombeiros, Denilson deixa programa da Band de maca: ‘Não tô legal não’

Na última quarta-feira (18), Denilson protagonizou momento de praxe no programa Jogo Aberto, da Band. Após eliminação do São Paulo, da Libertadores, o comentarista precisou seguir uma regra básica da atração e deixou os estúdios carregado em uma maca. Com ajuda de bombeiros, o apresentador saiu do programa direto para uma “ambulância” após a derrota de seu time do coração.

Renata Fan, que apresenta o Jogo Aberto ao lado de Denilson e também já deixou o programa de maca, vibrou e se divertiu com a saída do comentarista em tal situação. Indignado com a derrota, o apresentador foi levado aos gritos pelos bombeiros, divertindo quem estava presente no palco e a quem assistia a atração pela TV. “Você me conhece, loirão. Não tô legal não. É sempre traumático. Eu já saí nessa, agora é só acompanhar. Impressionante como o pessoal gosta quando sou eu”, disse Denilson à Renata Fan antes de precisar deitar na maca e ser levado para fora dos estúdios da Band. Além de Denilson, João Pedro Sgarbi, comentarista recém-contratado do Jogo Aberto, também precisou cumprir o ritual do programa. Torcedor do São Paulo, o apresentador da Band acompanhou a saga do ex-jogador e deixou a atração pela primeira vez na tão temida maca da derrota, fazendo a alegria dos demais comentaristas do programa. QUE DIA HISTÓRICO! MACA DUPLA NO JOGO ABERTO! Os nossos comentaristas, João Pedro Sgarbi e Denílson Show, saíram de maca do programa de hoje após a eliminação do São Paulo da Libertadores. #JogoAberto pic.twitter.com/Vpjisq3sB6 — Jogo Aberto (@jogoaberto) August 18, 2021 O Twitter oficial do Jogo Aberto repercutiu o momento e dividiu com os internautas a cena épica protagoniza por Denilson e João Pedro Sgardi no programa. “Que dia histórico! Maca dupla no jogo aberto”, escreveu o administrador da conta na rede social.