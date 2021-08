Com direito a banho de mangueira, dentista acreana faz homenagem para esposo bombeiro e emociona web; veja tudo!

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

A cirurgiã dentista Natiele Araújo escolheu fazer do seu ensaio gestante, uma homenagem ao seu esposo, o cabo BM Brasileiro. Natiele relatou isso na entrevista do pré-ensaio para a fotógrafa Ryanna Glenda, que foi responsável pelos belíssimos cliques.

Com a idealização da fotógrafa acreana, os cliques foram realizados no Quartel do Corpo de Bombeiros em Rio Branco. O ensaio teve direito a fotos com a farda e banho de mangueira. Tudo pensado para eternizar esse momento tão especial na vida do casal que aguardam ansiosos a chegada da princesa Ana Liz. A coluna deseja muita luz e saúde na chegada da Ana Liz!

Confira as imagens cedidas para nossa coluna: