Com litro beirando R$ 9, preço de gasolina em Marechal Thaumaturgo assusta

O recorde de o litro de gasolina com o maior preço do país e um dos mais caros do mundo é o vendido em Marechal Thaumaturgo, no Alto Juruá, município distante 559 quilômetros a Capital Rio Branco. Após os últimos reajustes, o litro do produto está beirando os R$ 9,00.

Uma cidade isolada, na qual só se chega por via fluvial ou aérea, Thaumaturgo é um município de população estimada em 19 mil habitantes e de poucos carros em suas ruas, mas, mesmo assim, a demanda por combustível, principalmente gasolina, é muito alta. O consumo decorre do uso de barcos a motor.

O último aumento do combustível foi no último dia 16 e, com o reajuste, o litro da gasolina passou a custar R$ 8,90. Em cruzeiro do Sul, o litro da gasolina é vendido por R$ 7,13. Em nota divulgada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), apenas o gás de cozinha iria ter alteração no valor. Já o preço médio da gasolina estava cotado a R$6,45 o litro; o diesel comum estava cotado a R$ 5,57, mas saltou para R$ 5,59 na 2ª quinzena e caiu para R$ 5,58 em agosto.