Concurso Banco do Brasil pode ter cadastro reserva zerado. Entenda!

As inscrições para o concurso Banco do Brasil terminam na próxima quarta-feira, 28. Das 4.480 vagas oferecidas, 2.240 são destinadas ao cadastro de reserva, que pode ser zerado ao longo do prazo de validade da seleção.

Isso porque, segundo o diretor de Gestão da Cultura e de Pessoas do BB, Thiago Affonso Borsari, aproximadamente 100 empregados públicos deixam o banco todos os meses.

Por mês, são cerca de 100 colaboradores que se desligam. E, de tempos em tempos, faz-se necessário repor essas saídas. É quando lançamos os concursos”, avalia o diretor de Pessoas do BB.

Com 2.240 vagas imediatas, o Banco do Brasil já conta com essas vacâncias para as convocações. No entanto, o atual concurso ficará válido por um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Desta forma, em dois anos, aproximadamente 2.400 cargos ficarão vagos. Ou seja, caso o concurso seja prorrogado e fique válido por 24 meses, parte dessas vacâncias (2.240) poderão ser supridas com o número de aprovados no cadastro reserva.

“Os candidatos aprovados dentro do número de vagas terão direito à contratação dentro do prazo de validade do concurso. Já os candidatos classificados em cadastro de reserva serão convocados pelo banco, em caso de necessidade”, explica o diretor do BB.

Concurso Banco do Brasil oferece 4.480 vagas

As inscrições para o concurso Banco do Brasil seguem abertas até a próxima quarta-feira, 28, no site da Fundação Cesgranrio . Ao todo, são oferecidas 4.480 vagas para a carreira de escriturário, de nível médio.

No entanto, há oportunidades para dois perfis profissionais, sendo eles:

agente comercial (escriturário tradicional) – 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e

– 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – 480 vagas, sendo 240 imediatas e 240 para cadastro reserva.

Os aprovados terão ganhos de R$4.508,40, sendo R$3.022,37 de salário-base, R$831,16 de auxílio-alimentação/refeição e R$654,87 de cesta alimentação, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho.

A jornada será de 30 horas, conforme o regime da Consolidação das Leis de Trabalho. Os contratados ainda terão auxílio-transporte e benefícios como:

participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

planos de saúde e odontológico;

previdência privada com participação do banco;

auxílio-creche/babá; e

auxílio ao filho com deficiência.

Saiba tudo sobre a seleção do BB

Órgão : Banco do Brasil

: Banco do Brasil Cargos : escriturário

: escriturário Vagas: 4.480 vagas

4.480 vagas Requisito : nível médio

: nível médio Remuneração : R$4.508,40

: R$4.508,40 Banca : Fundação Cesgranrio

: Fundação Cesgranrio Inscrições : de 24 de junho a 28 de julho

: de 24 de junho a 28 de julho Provas: 26 de setembro

Concurso Banco do Brasil terá provas em setembro

Os candidatos do concurso Banco do Brasil serão avaliados por meio de provas objetivas e uma redação. Os exames estão previstos para o dia 26 de setembro, com cinco horas de duração.

A prova objetiva contará com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos.

Agente comercial (escriturário tradicional)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação 15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Após a primeira etapa, os candidatos serão classificados por microrregião/macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos.

Serão eliminados aqueles que obtiverem aproveitamento inferior a 50% no conjunto das provas objetivas, em Conhecimentos Básicos ou na parte Específica.

Além disso, será eliminado o candidato com nota zero em qualquer uma das disciplinas. Somente será corrigida a redação dos aprovados, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

A redação, no modelo de um texto dissertativo-argumentativo, terá caráter eliminatório. A avaliação terá uma pontuação igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.

Após a homologação do concurso, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável por igual período. Os selecionados serão contratados, durante esse prazo.