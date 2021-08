Concurso Caixa 2021: mil vagas serão de técnico bancário, diz CEF

Todas as mil vagas anunciadas para o novo concurso Caixa 2021 serão destinadas ao cargo de técnico bancário.

A informação foi dada pela Caixa Econômica Federal (CEF) em resposta à Folha Dirigida nesta segunda-feira, 2.

“Todas as vagas serão destinadas à contratação de técnico bancário novo”, disse o banco.

O cargo exige o nível médio dos candidatos e possui ganhos iniciais de R$3 mil, para jornada de 30 horas, conforme consta no site da Caixa. Poderão participar desta seleção apenas as pessoas com deficiência (PCDs).

Com os benefícios, o valor pode chegar a, aproximadamente, R$4.486,03. Confira os ganhos dos funcionários do banco:

auxílio refeição/alimentação – R$831,16 (já somado no valor de R$4.486,03)

auxílio cesta/alimentação – R$654,87 (já somado no valor de R$4.486,03)

auxílio 13ª cesta alimentação – R$654,87

auxílio creche/babá – R$502,98

possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

participação nos lucros e nos resultados;

possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar;

possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento;

programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes.

O regime de contratação é o celetista, desta forma, o contrato de trabalho traz o FGTS como direito, assim como outras garantias.

Concurso Caixa 2021 está previsto para setembro

Ainda segundo a Caixa, o edital segue previsto para setembro deste ano, com todas as oportunidades destinadas às Pessoas com Deficiência (PcDs).

Segundo o banco, o concurso ocorrerá com base na Lei 8.213/1991, que determina que a empresa tenha, no mínimo, 5% de PcDs no seu quadro de pessoal.

“O banco ainda não atingiu esse percentual mandatório”, explicou a Caixa.

Em relação às vagas oferecidas para PcDs no último edital, a instituição explicou que já convocou todas as pessoas com deficiência aprovadas na época, por isso conta com oportunidades para o próximo concurso.

“Sim, todos os aprovados foram convocados. Não há candidatos no cadastro de reserva”, disse.

Já sobre as vagas para a ampla concorrência, a Caixa explicou que não pode oferecer essas oportunidades porque está impedida em razão de uma liminar vigente no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO), que estendeu a validade do edital de 2014.

Categoria vê oferta de vagas abaixo do necessário

O novo concurso Caixa 2021 oferecerá mil vagas para PcDs. Além disso, o banco aguarda aval para convocar mais 3 mil aprovados na seleção de 2014. O quantitativo, no entanto, não agradou parte da categoria.

Segundo o presidente da Federação Nacional do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), Sergio Takemoto, as contratações são fruto das reivindicações das entidades. Porém, o quantitativo anunciado ficou “aquém do necessário”.

“Das 4 mil vagas, 3 mil dependem de autorização e as outras mil vão esperar a realização de um concurso. Vamos manter nossa cobrança por mais empregados até que (as contratações) sejam realizadas”, ressaltou.

Segundo Sergio Takemoto, existe atualmente uma defasagem de mais de 19 mil empregados nas agências bancárias.

Para a conselheira de Administração da Caixa, Rita Serrano, o banco tem autorização da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) para ter, no máximo, 84.544 empregados.

O Conselho, no entanto, solicitou mais 3 mil vagas acima deste teto, o que também depende do aval da Sest.

“A notícia é boa, votei a favor, mas ainda não supre a demanda de mais de 17 mil postos de trabalho a menos desde 2015. O presidente da Caixa também anunciou a abertura de 250 unidades, o que é ótimo, mas a conta não fecha e a falta de pessoas vai continuar crônica”, destacou.

Ainda segundo a Fenae, será encaminhado um ofício à direção da Caixa, solicitando informações sobre a autorização da Sest, para a convocação dos aprovados de 2014, e o novo concurso para PcDs.