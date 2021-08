Definido! Messi acerta com o PSG e vai reeditar parceria com Neymar

De acordo com o jornal Marca, da Espanha, Messi já tem destino certo e será jogador do PSG. O veículo de comunicação espanhol afirmou, ainda, que apenas uma “surpresa” tiraria o argentino do clube francês.

Com isso, o ex-Barcelona vai reeditar a parceria com o brasileiro Neymar, que fez sucesso no time catalão, ao lado de Luis Suárez.

Três motivos

Segundo a imprensa espanhola, Messi tem três motivos para atuar no PSG. O primeiro é o fato de poder entrar ainda mais para história e dar o primeiro título de Liga dos Campeões da Europa ao clube francês.

Em segundo lugar, a desistência do Manchester City pesou e, desta forma, a escolha pelo time parisiense tornou-se mais simples. Em relação à concorrência, inclusive, o jornal Marca afirma que os clubes, cientes do “acerto” de Messi com o PSG, desistiram do argentino.

Em terceiro lugar, teve o peso Neymar, já que os jogadores, além de marcarem época no Barcelona, são amigos e, por conta disso, as conversas entre os dois poderiam indicar que o brasileiro “convenceu” Messi a jogar na França.

Fim de uma era

Lionel Messi dedicou uma vida inteira ao Barça. Pelo clube catalão, o argentino disputou 778 partidas, anotando 672 gols, 272 assistências e conquistando 34 títulos.

Além disso, o craque tornou-se o jogador com mais jogos, gols e títulos pelo time espanhol.